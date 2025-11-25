Севастопольцы возмущены, что родителям только до 35 платят региональную выплату за третьего ребенка

Сегодня в Теlegram-канале губернатора Михаила Развожаева разгорелась бурная дискуссия под новостью о том, что «севастопольские молодые многодетные семьи продолжают получать единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей на третьего ребенка или последующих детей».

Он пояснил, что выплата 300 тысяч рублей — это региональная мера поддержки в рамках нацпроекта «Семья».

Условия его получения является:

▫️возраст родителей до 35 лет;

▫️третий ребёнок родился после 1 января 2025 года.

Часть жителей города, оставивших свои комментарии под этой информацией, высказали свое возмущение таким разделением по возрасту при назначении выплаты.

«Потому что это дискриминация по возрасту. То есть в 36 лет уже не положено? Половинчатое решение, нужно и других женщин (от 35) тоже поддерживать», — написала Екатерина.

«После 35 деньги нужны не меньше, чем до 35. Дети — это всегда большие затраты в любом возрасте и улучшение условий их жизни также нужно. А демография не растет большими темпами в нашем городе. Действительна странная мера поддержки», — высказала свое мнение еще одна участница обсуждения Юлия Панько.

Их оппоненты поясняли, что это молодежная политика государства и речь идет о возрасте «молодой семьи», которая по законодательству ограничена 35 годами. И более возрастные родители могут претендовать на другие меры поддержки.

«Так а почему такая избирательность? Если маме меньше 35, а отцу больше — уже не положено? Женщина автоматически становится старше? Это разве справедливо? И чуть ли не каждый день пишут о том, как помогают многодетным. Только определенным семьям, ради галочки и красивых фото», —продолжила парировать Светлана.z

Сейчас под новостью уже почти 90 комментариев и они продолжают расти. Люди пишут о необходимых им мерам поддержки.

Ольга Сурикова

Фото: Telegram/РаZVожаев