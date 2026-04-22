В Центробанке прокомментировали появившуюся информацию о введении оплата за СБП 

Ранее появились сообщения в СМИ, что с 1 мая оплата по СБП станет платной.

Бесплатно по Системе быстрых платежей можно будет переводить самим себе до 30 млн рублей в месяц, другим гражданам до 100 тысяч рублей в месяц и в пользу государства (налоги, штрафы, пошлины). Дифференцированная шкала оплаты за переводы через СБП якобы вводится с 1 мая

ЦБ опроверг информацию об изменениях условий переводов по СБП с 1 мая — тарифы остаются прежними.

В пресс-службе регулятора рассказали, что никаких новых мер для клиентов Банка России не вводится — комиссия для коммерческих банков и раньше существовала. Обычных потребительских переводов она не касается:

Все тарифы остались без изменений. И, как и раньше, люди могут переводить друг другу деньги бесплатно — с лимитом 100 тысяч рублей в месяц, подчеркнули в банке.

Ольга Сурикова