Лось попытался проникнуть на базу, где состоится встреча Путина и Трампа

В соцсетях обсуждают лося, который пытался «проникнуть» на военную базу Элмендорф-Ричардсон, где сегодня встретятся Путин и Трамп. Зверь был замечен шныряющим возле забора.

«Зеленский уже не знает, что придумать», — пошутила в своем Telegram представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, сегодня, 15 августа, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске. Встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, где сначала Путин и Трамп проведут приватную беседу, а затем к ним присоединятся делегации для дальнейших переговоров.

