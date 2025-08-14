У Аксенова опровергли отключение интернета на две недели в Крыму по его указу

Как отметил советник главы Республики Олег Крючков, Украина вкидывает фейки об «указах местных властей о блокировке мобильного интернета». Он призвал не верить таким фейкам, такой указ Сергей Аксенов не подписывал.

Крючков напомнил, что веерные блокировки мобильного интернета в регионах России (в том числе в Крыму) проводятся центром в целях безопасности и для лишения врага возможности управлять БПЛА. Местные власти об этом уведомления не получают.

Читайте также: Севастопольцев предупредили: перебои в работе мобильного интернета могут происходить чаще, чем ранее.