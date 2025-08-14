В Верхнесадовом мужчина с ружьем угрожал сотрудникам охотнадзора 

Инцидент произошел в августе прошлого года сотрудники охотнадзора Департамента природных ресурсов и экологии Севастополя во время рейда в лесном массиве у села Верхнесадовое обнаружили:

— Незаконную подкормочную площадку

— Вооруженного гражданина, готовившегося к незаконной охоте

На требование сотрудника Севприроднадзора предъявить документы, он взвел курки охотничьего ружья модели «ТОЗ-БМ» и начал угрожать сотруднику Севприроднадзора.

Приговором Нахимовского суда Севастополя он признан виновным в угрозе насилия в отношении представителя власти.

🪙 Меры наказания:

— Штраф 50 000 руб. по УК РФ

— Конфискация ружья (передано в Росгвардию)

— Дополнительные штрафы:

▪️ За нарушение правил охоты.

▪️ За незаконное ношение оружия.

Важно! Охота на территории Севастополя запрещена.

Нарушители несут ответственность согласно законодательству РФ.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Севприроднадзор