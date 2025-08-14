В Верхнесадовом мужчина с ружьем угрожал сотрудникам охотнадзора 

14-08-2025

Инцидент произошел в августе прошлого года сотрудники охотнадзора Департамента природных ресурсов и экологии Севастополя во время рейда в лесном массиве у села Верхнесадовое обнаружили: 
— Незаконную подкормочную площадку 
— Вооруженного гражданина, готовившегося к незаконной охоте 

На требование сотрудника Севприроднадзора предъявить документы, он взвел курки охотничьего ружья модели «ТОЗ-БМ» и начал угрожать сотруднику Севприроднадзора.

Приговором Нахимовского суда Севастополя он признан виновным в угрозе насилия в отношении представителя власти.

🪙 Меры наказания:
— Штраф 50 000 руб. по УК РФ 
— Конфискация ружья (передано в Росгвардию) 
— Дополнительные штрафы: 
  ▪️ За нарушение правил охоты.
  ▪️ За незаконное ношение оружия.

Важно! Охота на территории Севастополя запрещена.

Нарушители несут ответственность согласно законодательству РФ. 

Ольга Сурикова
Фото: Севприроднадзор

 