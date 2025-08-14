В Верхнесадовом мужчина с ружьем угрожал сотрудникам охотнадзора 

Инцидент произошел в августе прошлого года сотрудники охотнадзора Департамента природных ресурсов и экологии Севастополя во время рейда в лесном массиве у села Верхнесадовое обнаружили:
— Незаконную подкормочную площадку
— Вооруженного гражданина, готовившегося к незаконной охоте
На требование сотрудника Севприроднадзора предъявить документы, он взвел курки охотничьего ружья модели «ТОЗ-БМ» и начал угрожать сотруднику Севприроднадзора.
Приговором Нахимовского суда Севастополя он признан виновным в угрозе насилия в отношении представителя власти.
🪙 Меры наказания:
— Штраф 50 000 руб. по УК РФ
— Конфискация ружья (передано в Росгвардию)
— Дополнительные штрафы:
▪️ За нарушение правил охоты.
▪️ За незаконное ношение оружия.
Важно! Охота на территории Севастополя запрещена.
Нарушители несут ответственность согласно законодательству РФ.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Ольга Сурикова
Фото: Севприроднадзор