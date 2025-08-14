Сегодня православные христиане отмечают Медовый Спас

Это первый в череде праздников, приуроченных к сбору урожая и началу Успенского поста. Второго по важности после Великого.
Этот день соединяет христианские и народные традиции, символизируя благодарность за дары природы и духовное очищение.
На Медовый спас вовсе не обязательно приносить в храм и освящать мед, освятить можно любые продукты.
В Русской православной церкви с 14 по 27 августа держат двухнедельный пост, названный Успенским — в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы (отмечается 28 августа). Успенский пост – строгий, мирянам запрещается есть рыбу, мясо, молочные продукты, яйца. Исключение – праздник Преображения Господня, который приходиться на 19 августа, тогда в меню допускается рыба и морепродукты.
«Севкор» побывал на службе в Соборе Святого Равноапостольного князя Владимира в Севастополе, известный как «Усыпальница адмиралов», и освятил свой горшочек меда.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Ольга Сурикова