Сегодня православные христиане отмечают Медовый Спас

Это первый в череде праздников, приуроченных к сбору урожая и началу Успенского поста. Второго по важности после Великого.

Этот день соединяет христианские и народные традиции, символизируя благодарность за дары природы и духовное очищение.

На Медовый спас вовсе не обязательно приносить в храм и освящать мед, освятить можно любые продукты.

В Русской православной церкви с 14 по 27 августа держат двухнедельный пост, названный Успенским — в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы (отмечается 28 августа). Успенский пост – строгий, мирянам запрещается есть рыбу, мясо, молочные продукты, яйца. Исключение – праздник Преображения Господня, который приходиться на 19 августа, тогда в меню допускается рыба и морепродукты.

«Севкор» побывал на службе в Соборе Святого Равноапостольного князя Владимира в Севастополе, известный как «Усыпальница адмиралов», и освятил свой горшочек меда.

Ольга Сурикова