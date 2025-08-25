Мошенники рассылают поддельные письма о школьных платежах

Мошенники рассылают фейковые письма и SMS родителям с просьбой оплатить учебники, кружки или проезд детей. В сообщениях содержатся ссылки и QR-коды, ведущие на поддельные сайты — копии официальных ресурсов, таких как «Электронный дневник» и «Госуслуги». Эти сайты воспроизводят интерфейсы, цвета, логотипы и даже кнопку «Войти через ЕСИА», чтобы ввести пользователей в заблуждение.

Главная уловка злоумышленников — давление на эмоции. В рассылках часто указываются короткие сроки оплаты и ссылки на якобы ранее достигнутые договоренности, что вызывает тревогу у родителей и побуждает срочно переводить деньги.

Эксперты рекомендуют проверять URLs и QR-коды, а платежи совершать только через официальные сайты и приложения, вводя адрес вручную. При возникновении сомнений лучше уточнить информацию у классного руководителя или в родительском чате школы.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города