Три миллиона компенсации хочет получить мама мальчика сломавшего ногу в частном детском саду Севастополя

В сети появилось видеозапись, на которой директор детского сада «Маленькие взрослые», где двухлетний малыш получил перелом ноги, рассказала, как повело себе руководство сада в отношении семьи пострадавшего ребенка.

Директор — Чеботова Ольга Викторовна—подчеркнула, что ранее появившееся видео от мамы мальчика исказило информацию о садике и самой ситуации.

Чеботова признала, что «воспитатель нарушил должностную инструкцию, не позвонила в скорую и не сообщила об инциденте руководству сада». Сама директор далее сообщила во все необходимые инстанции о травмировании ребенка, позвонила маме и принесла «многочисленные извинения» лично от себя и сотрудников сада.

В больнице сразу был получен ответ, что малыш получил «закрытый перелом легкой степени тяжести».

После окончания расследования воспитатель получила взыскание и была уволена так как нарушила должностную инструкцию воспитателя.

На следующий день мама пришла в сад расторгнуть договор. На основании соглашения мы вернули в пенсионный фонд материнский капитал, которым была совершена оплата детского сада.

Маме было сообщено, что сад берет на себя «оплату лекарств, оплату прохождения реабилитации в любом санатории, который укажет мама».

От нее вскоре было получено заявление о досудебном примирении, где она просила оплатить оплатить моральный и материальный ущерб в размере 500 тысяч рублей, иначе она придаст огласке инцидент. Руководство сада подтвердило готовность оплатить лечение и предложило компенсацию в размере 30 тысяч рублей.

Не получив желаемую сумму, женщина обратилась во все инстанции и в саду начались проверки.

По результатам которых было отказано в возбуждении уголовного дела.

Мама заказала повторную экспертизу, где уже было указано, что ребенок получил тяжелую степень тяжести травму. После этого было заведено уголовное дело, которое уже направлено в суд.

«Мы и сейчас не отказываемся оплатить полное лечение и восстановление ребенка. К сожалению, мама не предоставляет никаких документов и чеков, кроме 1437 рублей, ни счетов на оплату от санаториев или процедур по восстановлению здоровья», — подчеркнула директор.

Также, по ее словам, на днях мама подала в суд исковое заявление на общую сумму три миллиона рублей.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю