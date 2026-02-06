Погода в Севастополе 6 февраля

Погода
06-02-2026

Сегодня в городе переменная облачность.

Днем небольшой дождь.

Ветер восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха днем +12…+14°, 

ночью +6…+8°

Температура воды +7°C.

