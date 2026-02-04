Двухлетний ребенок получил двойной перелом ноги в частном детсаду Севастополя

Мама рассказала, что после падения мальчика со шведской стенки воспитательница даже не вызвала скорую. После продолжительного плача малыша она позвонила только маме и попросила его забрать.

В травмпункте диагностировали двойной перелом со смещением.

Мама рассказала, что в саду сначала перед ней даже не извинились, затем предложили оплатить лекарства. обезболивающую мазь, пишет Mash-на-волне.

Следком проводит проверку обстоятельств травмирования двухлетнего малыша в частном детсаду Севастополя, сообщили в региональном управлении ведомства.

Глава крымского управления Следкома Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего был травмирован ребенок.

Мальчик упал с игрового комплекса летом 2025 года на площадке детсада. При этом игровой предназначен для детей в возрасте от 3-х лет.

❗️ В ведомстве подчеркнули, что в ходе следствия будет дана оценка действиям сотрудников дошкольного учреждения, а также воспитательному процессу и соблюдению мер безопасности в целом.

Ход и результаты расследования находятся на контроле руководства Главного следственного управления.

Ольга Сурикова

Фото: ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю