Погода в Севастополе 2 октября

Погода
02-10-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 10…12°,

днем 17…19°.

Температура воды 18°.

Фото: Елена Голос

