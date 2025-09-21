Три человека пострадало в ДТП возле вокзала в Севастополе

По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня утром возле дома № 11 на улице Вокзальная 21-летний водитель за рулем Лады на скорости вылетел за пределы проезжей части вправо, где столкнулся со световой опорой.

В результате аварии три пассажира: двое мужчин в возрасте 21 года и 22-летний мужчина получили травмы и доставлены в больницу.

Признаков опьянения у водителя не установлено.

Госавтоинспекция Севастополя проводит проверку по данному факту.

