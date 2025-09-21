Погода в Севастополе 21 сентября

Погода
21-09-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с;

днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 9…11°,

днем 21…23°.

Температура воды в море 20°.

