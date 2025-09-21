На стадионах могут вернуть продажу пива и ввести на него норму по биометрии

Если запрет на продажу алкоголя на спортивных объектах будет снят, контролировать потребление пива поможет биометрия. Система не только проверит возраст болельщика, но и введет лимит на количество выпитого, заявил советник главы Центра биометрических технологий (ЦБТ) Константин Ярославский.

Он добавил, что биометрия для продажи пива на стадионах позволит отсечь от алкогольной продукции несовершеннолетних и ограничить тех, кто злоупотребляет выпивкой во время матча.

Работать механизм, по его словам, будет через государственную Единую биометрическую систему, которая уже используется для бесконтактных платежей, оплаты проезда, обслуживания в МФЦ и заселения в гостиницу без паспорта.

Запрет продажи пива на спортивных аренах России действует с 1 января 2005-го. В апреле 2025 года глава Минспорта Михаил Дегтярев заявил, что «возвращать на стадионы пиво можно и нужно». Буквально на днях дискуссия возобновилась, когда в Госдуме сообщили, что готовы обсудить возвращение алкоголя на стадионы уже этой осенью.

Ольга Сурикова