Три человека пострадали в ДТП под Инкерманом

ДТП произошло накануне вечером на дороге «Севастополь-Инкерман». По предварительной информации Госавтоинспекции, 49-летний водитель автомобиля Kia при развороте не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем BMW.

В результате ДТП пассажиры BMW: 4-летний ребенок, 46-летняя женщина, 47-мужчина получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу.

Водители транспортных средств направлены на медицинское освидетельствование. По факту ДТП проводится проверка.

Ольга Сурикова