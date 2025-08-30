В Крыму накажут администраторов Telegram-каналов, опубликовавших видео работы ПВО

В Крыму введен запрет на публикацию фото и видео работы ПВО, однако сегодня ряд Telegram-каналов нарушили этот закон. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Сегодня ряд телеграм каналов о происшествиях решили нарушить это правило и помочь врагу с объективной фиксацией. До конца дня все факты вместе с фамилиями и контактами владельцев и администраторов будут переданы в правоохранительные органы», —подчеркнул Крючков.

Напомним, сегодня ночью и утром на Крым велась массированная атака беспилотниками, только за утро было сбито 18 БПЛА.

