Погода в Севастополе 30 августа

30-08-2025

Сегодня в городе малооблачно.

Без осадков.

Ветер ночью северо-восточный,

днем юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 19…21°,

днем 28…30°.

Температура воды 23-24°

Фото: Елена Голос

