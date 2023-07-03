Подробности ДТП с фурой в районе Инкермана: повреждены 6 машин и есть пострадавший водитель

Полиция и прокуратура Севастополя проводят проверку по факту ДТП, произошедшего 2 июля в 21:45 на автодороге «Севастополь-Инкерман».

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, в аварии пострадали 6 машин.

«66- летний водитель грузового автомобиля «Даф» с полуприцепом не справился с управлением, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двумя автомобилями «Фольксваген Поло», а также «Хюндай Крета», «Митсубиси Лансер» и «Чери Тиго», — уточнили в ведомстве.

Травмы получил 27-летний водитель одного из автомобилей «Фольксваген Поло», он доставлен в больницу.

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В пресс-службе прокуратуры добавили, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при организации грузовых перевозок.

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Ольга Сурикова