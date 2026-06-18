Транспортное сообщение между Крымом и Арабатской стрелкой в Херсонской области сохраняется, несмотря на удары ВСУ

Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Автомобильный пункт пропуска «Джанкой» работает в светлое время суток. Пункт пропуска «Армянск» функционирует в штатном режиме.
Ниже подробная ситуация с дорогами на Крым
🟡АПП «Джанкой»
Пункт пропуска продолжает работать. Для транспорта движение организовано в светлое время суток. Часть грузопотока перенаправлена через АПП «Армянск»
🟡 АПП «Армянск»
Работает в штатном режиме без ограничений.
🟡Чонгарский мост
На объекте работают специалисты. Ведутся работы по созданию дополнительного маршрута через Чонгарский пролив.
🟡Мост между Ставками и Преображенкой
Движение по мосту закрыто. Для жителей и транспорта уже подготовлен альтернативный проезд через канал.
🟡Мост в районе Мирного
Движение продолжается в штатном режиме. Параллельно создаётся резервный маршрут на случай необходимости.
2. Путь на Арабатскую стрелку
🟡Мост через пролив Промоина
Действует понтонная переправа. Создаётся резервный маршрут.
🟡Мост через пролив Тонкий
Подготовлены подъезды для наведения понтонной переправы.