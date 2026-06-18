Транспортное сообщение между Крымом и Арабатской стрелкой в Херсонской области сохраняется, несмотря на удары ВСУ

Крым
18-06-2026

Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Автомобильный пункт пропуска «Джанкой» работает в светлое время суток. Пункт пропуска «Армянск» функционирует в штатном режиме.

Ниже подробная ситуация с дорогами на Крым

🟡АПП «Джанкой»

Пункт пропуска продолжает работать. Для транспорта движение организовано в светлое время суток. Часть грузопотока перенаправлена через АПП «Армянск»

🟡 АПП «Армянск»

Работает в штатном режиме без ограничений.

🟡Чонгарский мост

На объекте работают специалисты. Ведутся работы по созданию дополнительного маршрута через Чонгарский пролив.

🟡Мост между Ставками и Преображенкой

Движение по мосту закрыто. Для жителей и транспорта уже подготовлен альтернативный проезд через канал.

🟡Мост в районе Мирного

Движение продолжается в штатном режиме. Параллельно создаётся резервный маршрут на случай необходимости.

2. Путь на Арабатскую стрелку

🟡Мост через пролив Промоина

Действует понтонная переправа. Создаётся резервный маршрут.

🟡Мост через пролив Тонкий

Подготовлены подъезды для наведения понтонной переправы.