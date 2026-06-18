Площадь 50-летия СССР в Севастополе обновят с учётом требований охраны наследия

Севнаследие рассматривает акт историко-культурной экспертизы по проекту благоустройства площади 50-летия СССР. Территорию у бывшего кинотеатра «Россия» планируют обновить в рамках создания севастопольского филиала Национального центра «Россия».

По проекту на площади появятся новые пешеходные маршруты, зоны отдыха, озеленение и гранитная плитка вместо части старого покрытия. Также предусмотрены малые архитектурные формы и благоустройство прилегающей территории.

Поскольку участок находится в границах достопримечательного места федерального значения, проект проходит дополнительную проверку. В экспертизе отмечено, что работы будут поверхностными и не затронут естественные грунты, а планировка площади сохранится.

После завершения всех процедур Севнаследие примет решение о согласии или несогласии с выводами экспертизы.