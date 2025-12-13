Старейшая партия современной России отмечает день рождения

Сегодня исполняется 36 лет с момента образования Либерально-демократической партии России. 13 декабря 1989 года в Москве состоялось первое собрание инициативной группы по созданию новой политической силы.

ЛДПР неразрывно связана с именем своего основоположника ­– Владимира Жириновского, но идеи и убеждения его и соратников поддерживают миллионы россиян. Это – патриотизм, социальная справедливость, сильное государство.

Дело Жириновского сейчас продолжает Леонид Слуцкий. В партии говорят о «втором дыхании» – отмечают появление новых векторов развития, системность, открытость и, при этом, понимание ценности политического наследия.

Для нас, в Севастополе, этот день особенно значим, говорит координатор севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлёв.

«Мы чувствуем плечо партии, видим результаты, видим внимание к нашим людям, нашим задачам. И мы – часть этой большой команды, которая работает ради того, чтобы каждый гражданин чувствовал поддержку и понимание», – заявил Журавлёв.

Поддержку ЛДПР севастопольцы прочувствовали ещё в 2014 году. Владимир Жириновский тогда стал первым политиком, который приехал в Город-Герой.

«Позиция Москвы, столицы нашей общей Родины в Российской Империи – никто вас не оставит в беде, чтобы вы знали, что времена наступили другие. Я хочу, чтобы оздоровление Украины и нашей страны, России, началось с Крыма. Отсюда на север пойдут волны настоящей демократии. Поэтому всё будет в порядке», – заявил тогда депутат Государственной думы России.

Слова Владимира Жириновского во многом оказались пророческими.

В Государственной Думе, в целом, и во фракции ЛДПР, в частности, сейчас идёт подготовка к юбилею основателя партии. В следующем году Владимиру Жириновскому исполнилось бы 80 лет. Планируется большая программа мероприятий, задача – сохранить наследие и передать его будущим поколениям.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города