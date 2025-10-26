Минфин России готовит изменения условий семейной ипотеки, которые вступят в силу с 1 февраля 2026 года. Согласно новым правилам, супруги не смогут оформлять два льготных кредита на одну семью. Вместо этого муж и жена должны будут совместно выступать в договоре — один из них будет основным заёмщиком, а второй — созаёмщиком.

Кроме того, в ипотечный договор запрещается включать «третьих лиц», что пресечёт схему с использованием так называемых «донорами» — сторонними людьми, участвующими в сделках ради получения выгоды.

Такие нововведения призваны предотвратить злоупотребления и сделать систему поддержки жилья более прозрачной и справедливой. По мнению экспертов, эти меры помогут направить поддержку именно тем семьям, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий.

