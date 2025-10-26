В Госдуме хотят разрешить бесплатный проезд по платным дорогам некоторым категориям граждан

В Госдуме предложили предоставить многодетным семьям, инвалидам и законным представителям детей-инвалидов право на бесплатный проезд по платным автомобильным дорогам федерального значения. Льгота будет подтверждаться официальным документом — удостоверением инвалида или статусом многодетной семьи.

Законопроект призван создать единые и справедливые условия поддержки наиболее уязвимых категорий граждан и устранить разрыв в льготах, которые сегодня зависят от региональных властей или операторов дорог.

Документ направлен на упрощение оформления прав на льготы и повышение мобильности нуждающихся граждан. Рассмотрение законопроекта ожидается в ближайшее время.

