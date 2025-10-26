В России появился новый праздник — День работника суда

В России установили новый профессиональный праздник — День работника суда, который будет ежегодно отмечаться 5 ноября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Выбор даты связан с историческим событием: именно 5 ноября 1723 года Пётр I издал указ « О форме суда», который установил порядок рассмотрения судом гражданских и уголовных дел, а также закрепил основные права сторон и полномочия суда применять меры принуждения.

Инициатива учреждения праздника исходила от председателя Верховного суда России Игоря Краснова и получила поддержку Президента Владимира Путина. Новый праздник подчёркивает важность роли судебных работников в укреплении справедливости и правопорядка в стране.

Таким образом, начиная с 2025 года, каждый год 5 ноября в России будут чествовать всех служителей Фемиды — работников судов и судебных аппаратов.

