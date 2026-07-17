Митрополит Тихон возглавил Херсонесский монастырь в Севастополе

Город
17-07-2026

Священный синод Русской православной церкви назначил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) священноархимандритом Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря.

Ранее владыка исполнял обязанности игумена обители. По его просьбе Священный синод утвердил его в должности настоятеля монастыря.

Исполняющим обязанности наместника сроком на один год назначен иеромонах Андрей (Коротков).