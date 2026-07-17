Севастопольцы начали собирать подписи против возвращения брусчатки на улицы Шмидта и Демидова

На VK портале появилась петиция с предложением не возвращать историческую брусчатку на улицы Шмидта и Демидова после ремонта спуска Октябрьского, а уложить современное асфальтобетонное покрытие.

Авторы обращения считают, что асфальт лучше подходит для дорог с интенсивным движением, а брусчатку предлагают использовать только в пешеходных зонах.

В качестве удачного примера они приводят улицу Адмирала Октябрьского и спуск Котовского, а неудачного — улицы Суворова и Василия Кучера, где, по мнению авторов петиции, брусчатка создает лишний шум и негативно влияет на автомобили.

Пока инициатива только набирает поддержку, однако обсуждение будущего покрытия одной из центральных улиц города уже вызвало активную дискуссию среди севастопольцев.