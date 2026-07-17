Из Севастополя запустят дополнительные автобусы в Форос и Орлиное

Город
17-07-2026

17, 18 и 19 июля от автовокзала Севастополя будут курсировать дополнительные межрегиональные автобусы.

🚍 Маршрут №47-С «Севастополь — Орлиное — Форос»

Из Севастополя: 08:55, 11:25, 14:50, 17:35.
Из Фороса: 11:50, 14:30, 17:15, 20:00.

🚍 Маршрут №48-С «Орлиное — Форос»

Из Орлиного: 11:10, 13:50, 16:40, 19:25.
Из Фороса: 10:30, 13:10, 16:10, 18:55.

☎️ Справочная автовокзала: 48-81-99.
☎️ Кол-центр: 8 (800) 777-90-31.