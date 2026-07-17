В России владельцы начали массово продавать автозаправки

Владельцы частных АЗС все чаще выставляют свои заправки на продажу. Как сообщают «Известия», только за последний месяц в интернете появилось более 150 таких объявлений.

Стоимость объектов варьируется от 1 до 150 млн рублей в зависимости от региона и состояния бизнеса. Заправки продают в Брянской, Курской, Самарской и других областях.

По данным издания, собственники идут на этот шаг из-за сложного финансового положения и накопившихся долгов.

На продажу выставлены не только небольшие независимые АЗС, но и станции, работающие под брендами «Газпром» и «Лукойл».