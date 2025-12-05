Студент и безработный участвовали в схеме обмана севастопольских пенсионерок

Криминал
05-12-2025

Сразу четыре пожилых жительницы Севастополя обратились в полицию после общения с телефонными аферистами. По схеме «ваш родственник стал виновником ДТП» женщин убедили отдать от 340 тысяч рублей до 1,1 миллиона.

Общая сумма ущерба превысила 2,2 миллиона рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали пособников-курьеров. Ими оказались 21-летний безработный и 17-летний студент местного университета.

Уголовные дела возбуждены по статье «Мошенничество в крупном размере».

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 