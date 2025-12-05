На «Огурце» монтируют сваи для подпорных стен

Монтаж буронабивных свай сейчас является основным процессом в ходе реконструкции транспортной развязки. Параллельно идёт переустройство сетей водоснабжения, канализации, электричества и связи, сообщил вице-губернатор Павел Иено.

Проект реконструкции «Огурца» предусматривает создание двухуровневой развязки и строительство открытого тоннеля.

 

После завершения работ пропускная способность комплекса превысит 70 тысяч автомобилей в сутки: это в два раза больше, чем сейчас.

 

Контракт рассчитан до конца 2026 года. 

Андрей Крымский

