Убийца 12-летнего подростка в Симферополе найден мёртвым

Тело подозреваемого обнаружено в поле вблизи села Залесье Симферопольского района.

Рассматриваются все версии, в том числе самоубийство.

Напомним. В ночь на вторник в Симферополе 27-летний молодой человек убил своего 12-летнего племянника, ранил его 6-летнего брата и мать мальчиков. Женщине и её малолетнему сыну удалось спастись благодаря активному сопротивлению нападавшему и помощи проживающего с ними родственника.

В настоящее время состояние ребенка стабилизировалось, с ним работают следователи. Мама ещё находится в реанимации.

Андрей Крымский

