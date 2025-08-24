«Стратус» становится активнее

В России увеличилось количество случаев заражения новым штаммом коронавируса известным как «Стратус»

Зафиксировано уже 384 случая в нашей стране, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, – большинство из них в Москве.

Новый штамм более заразен, по сравнению с предыдущими, но заболевание протекает легко. По словам Поповой, каждый следующий генный вариант коронавируса меняется и приобретает свои особые свойства для того, чтобы выжить и эволюционировать.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что последствия инфекции могут быть разными – в связи с этим необходимо соблюдать меры профилактики и бережно относиться к своему здоровью.

Андрей Крымский

