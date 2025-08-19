Ссора из-за громкой музыки в Севастополе закончилась приговором суда

Кастрюля и ножка от табурета были учтены судом как предметы используемые в качестве оружия. Обвинительный приговор вынесен 40-летнему местному жителю.

Установлено, что 6 января этого года поздно вечером мужчина вышел во двор жилого многоквартирного дома по ул. Разъездной в с. Первомайском и начал конфликтовать с соседом, из-за того что тот слушал там громкую музыку. В ходе ссоры он нанес оппоненту несколько ударов по голове эмалированной кастрюлей, которую взял с собой из квартиры, и деревянной ножкой от табурета.

Осужденный причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью, сообщили в прокуратуре города. И получил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Приговор в законную силу не вступил.

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai