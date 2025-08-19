С арендаторов земли в «Ласпи» взыщут 2,5 млн рублей за вырубку краснокнижных деревьев

У заказника «Ласпи» в Севастополе срубили краснокнижные деревья и кустарники. Возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура города.

Установлено, что на двух арендованных у города земельных участках в заказника «Ласпи» вырублено 10 деревьев и кустарников, в том числе занесенных в Красную книгу Севастополя.

Кроме того, на одном из указанных участков в нарушение режима заказника размещены бетонные лестницы, настил, территория засыпана щебнем, часть вымощена плиткой.

Ущерб от незаконной вырубки составил свыше миллиона рублей, а от нарушений режима особо охраняемой территории – почти 1,5 миллиона.

Прокуратура направила три исковых заявления о взыскании с арендаторов ущерба на общую сумму свыше 2,5 млн рублей.

Ольга Сурикова

Фото: прокуратура Севастополя