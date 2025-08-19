Итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме

Накануне прошла встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа вместе с европейскими лидерами в Белом доме.

Трамп пообещал Украине «много помощи» от США и Европы. Зеленский назвал беседу «очень хорошей».

Во время переговоров Трамп прервался на телефонный разговор с Путиным. Телефонный разговор президентов США и России длился около 40 минут. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, беседа была «откровенной и конструктивной».

Трамп заявил, что начал подготовку к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским. Место переговоров пока не определено.

Во время встречи в Белом доме было опубликовано фото переговоров Трампа и Зеленского возле карты Украины. На ней были показаны территории, которые РФ взяла под контроль во время конфликта.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова