Спасательная служба Севастополя эвакуировала юношу, который получил травму прыгая с тарзанки

18-летний юноша отдыхал с друзьями у водоёма в районе Терновки. Как выяснили спасатели парень решил прыгнуть с самодельной тарзанки, но не долетел до воды, ударился головой о землю, получив травму головы и повреждения лица. Помощь ему вызвали только утром.

На место выехали дежурные смены поисково-спасательных подразделений «Север» и «Юг». Сложная местность и отсутствие подъезда затруднили операцию, но спасателям удалось безопасно эвакуировать пострадавшего и передать его бригаде скорой медицинской помощи для госпитализации.

Спасатели напоминают: использование самодельных конструкций, таких как тарзанки, — это всегда риск. Такие приспособления не проходят проверку на прочность и могут оборваться в любой момент. Особенно опасны прыжки в незнакомых местах, где неизвестна глубина и рельеф дна — это частая причина травм, в том числе несовместимых с жизнью.