Севастопольские хлебопекарни могут получить субсидии на производство

05-03-2026

До 13 марта департамент сельского хозяйства принимает заявки от предприятий на получение господдержки. Субсидия компенсирует часть затрат на производство и продажу хлеба.

Размер выплаты — 2970 рублей за каждую тонну произведённой продукции. В этом году на программу направили 36 миллионов рублей.

