Snapchat заблокирован в России

Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Snapchat на территории России. В ведомстве заявляют, что она использовалась для мошенничества и организации терактов.

Snapchat был создан в 2011 году студентами Стэнфордского университета Эваном Шпигелем, Фрэнком Брауном и Бобби Мерфи. Сервис позволяет обмениваться фотографиями, сообщениями и видео, которые удаляются через короткое время. Мессенджер обрел популярность благодаря фильтрам и маскам, которые придают пользователю тот или иной вид. Кроме того, именно в Snapchat впервые появилась функция «истории».

В России он пользовался популярностью в основном у молодежи.