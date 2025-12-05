Почему национализировали «Севстар»?

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев после заседания антитеррористической комиссии после расследования ФСБ прокомментировал национализацию, в том числе провайдера «Севстар».

Он подчеркнул, что Алексей Концебовский — основатель «Севстар» вступил в «конкретные контакты с представителями ГУР».

Рабочая группа Антитеррористической комиссии в Севастополе установила, что Концебовский Алексей Владимирович, 31.03.1972 г.р., состоит в Telegram в группах проукраинской направленности, где регулярно размещает комментарии антироссийского характера в поддержку вооруженным силам Украины, дискредитирующие ВС РФ.

По имеющимся сведениям, Концебовский инициативно обратился в ГУР МОУ и выразил готовность оказывать им содействие, а также путем перевода криптовалюты оказывал финансовую поддержку иностранным спецслужбам. Мать Концебовского — Концебовская Лариса Ивановна — является фактическим руководителем и учредителем 71,45% доли уставного капитала ООО «Севстар МТ», а также иных компаний под брендом «Севстар».

В Перечень имущества, учитываемого как собственность Севастополя, вошли следующие предприятия:

✔️ООО «СЕВСТАР ИСПС»

✔️ООО «СЕВСТАР ИТ»

✔️ООО «СЕВСТАР МТ»

✔️ООО «ЛАНКОМ»

✔️ООО «СЕВТЕЛЕКОМСЕРВИС»

✔️ООО «ФРИНЕТ КРЫМ»

✔️ООО «НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МИСТ»

✔️ИП Тихова М.С.

✔️ИП Курбатова А.Н.

Развожаев подчеркнул, что в настоящее время планов на продажу «Севстара» нет: «Мы считаем эту компанию стратегической, инфраструктурной и город будет управлять ей сейчас».

Сергей Концебовский — сооснователь трёх IT-компаний: оператора связи «Севcтар», агентства рекламы «Городские инновации» и проката самокатов e-motion

В список правительства также попали:

ООО «Цифровые инновации», «Севтелекомсервис», «Фринет Крым», «Научно-промышленное предприятие «Мист»», «Э-моушен Крым», «Коревет» и ещё несколько других — их имущество перейдёт государству.

В документе указано, что решение принято в соответствии с законом 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Ольга Сурикова