Следком возбудил уголовное за травлю сироты в школе-интернате

Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело в связи с обращением о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Республике Крым.

Ребенок обратился в информационный центр СК России и сообщил, что сверстники регулярно издеваются над ним. При этом обращения пострадавшего в компетентные органы результатов не принесли.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить ему о ходе и результатах расследования.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города