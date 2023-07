«Слава Севастополя» выплатит блогеру по решению суда 30 тысяч рублей

Старейшая газета Севастополя «Слава Севастополя» стала ответчиком в суде за использование снимков фотографа и блогера Александра Попова. Дело рассматривал Арбитражный суд города.

Истец потребовал от печатного издания за свои снимки 180 тысяч рублей и обвинил в нарушение исключительных прав.

В своем отзыве редакция газеты указала на то, что спорное фотоизображение было размещено «в информационных целях (привлечение читателей к публикуемой информации), в порядке цитирования, с указанием автора и источника заимствования (наличие «водяных знаков» в нижнем левом углу). В связи с этим, спорная фотография была опубликована со ссылкой на источник заимствования в объеме, оправданном для целей цитирования и информационной цели использования. Материалы для цитат были взяты из открытых источников в сети Интернет».

Предметом спора стали три фотографии. Столь высокую цену за них истец обосновует тем, что «является профессиональным фотографом. Произведения, созданные автором, носят уникальный характер, поскольку сняты в местах и с ракурсов, недоступных для свободного посещения. Автор имеет в своем опыте сотрудничество с крупнейшими российскими промышленными компаниями, в том числе: РЖД, авиакомпании Аэрофлот, Победа, Вим-Авиа, Ред Вингс, Газпром, Роснефть, Интер РАО, Рус Гидро и другие». А также указывает на то, что в 2008 году персональный блог автора был признан одним из лучших мировых блогов: жюри немецкого конкурса The Best of the Blogs признало блог Александр Попова лучшим блогом на русском языке.

Суд удовлетворил его требования частично. Постановил Редакции газеты выплатить в пользу блогера 30 тысяч рублей — по 10 тысяч рублей за каждое фото, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 133,30 руб.

Напомним, с прошлого года учредителем старейшей в городе газеты стало управление информационной политики, которое является одним из подразделений правительства Севастополя.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот с сайта slavasev.ru