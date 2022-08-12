Правительство Севастополя завладело «Славой Севастополя»

Правительство Севастополя 11 августа подписало двусторонний договор о смене учредителя с владельцами газеты «Слава Севастополя».

Теперь учредителем старейшей в городе газеты стало управление информационной политики, которое является одним из подразделений правительства Севастополя.

«Мне поступало много обращений о закрытии газеты «Слава Севастополя». Поручал проработать вопрос, ведь это газета-легенда, награжденная медалью «За оборону Севастополя» и орденом «Знак Почета». Ее начали выпускать в декабре 1917 года, и я не мог допустить, чтобы в год своего 105-летия газета исчезла», — написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Также в ходе церемониального подписания договора правительству были переданы награды газеты: «За оборону Севастополя» и орден «Знак почета».

По заявлению чиновников, сейчас идет процесс перерегистрации газеты.

Напомним, в июне этого года редакция «Славы Севастополя» приняла решение перестать издавать газету, которая выходила в городе на протяжении 105 лет. Соответствующее обращение журналиста издания размещено на сайте газеты.

Дмитрий Островский