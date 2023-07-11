В Севастополе повысят размер платы за жилье по договорам социального найма

Правительство Севастополя приняло решение повысить размер оплаты жилья по договору социального найма и найма помещений в государственной собственности.

Теперь плата за квадратный метр будет составлять от 17,66 рублей до 20,25 рублей в зависимости от уровня благоустройства.

Как сообщили в правительстве эта плата не повышалась с 2018 года. Ее рассчитывают в зависимости от цены квадратного метра на рынке вторичного жилья. В 2018 году метр «вторички» стоил 75 тыс. рублей, а сейчас — 130 тыс. рублей.

Напомним, недвижимость в Севастополе подорожала более чем в 1,5 раза за год.