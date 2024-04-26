В Балаклаве продается популярная у севастопольцев «вертолетка»

В Севастополе продают вертолетную площадку. Соответствующее объявление появилось на портале «Торги.92».

Как сообщают авторы объявления, вертолетку с кадастровым номером 91:01:001008:151 забрали у собственника за долги.

«Сооружение (вертолетная площадка), асфальтированное дорожное покрытие, площадью 1314,2 кв.м., без каких-либо построек, покрытие в хорошем состоянии, без изъянов», — сказано в объявлении.

Купить вертолетную инфраструктуру можно за 20,6 млн рублей.

Напомним, в Севастополе сдают в аренду баню 1937 года постройки.