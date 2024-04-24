В Севастополе сдают в аренду баню 1937 года постройки

На портале «Торги.92» появилось объявление о начале торгов по сдаче в аренду здания по адресу: ул. Героев Севастополя, 17.

В этом строении находилась знакомая многим жителям Корабельной стороны общественная баня. В объявлении утверждается, что здание сдается в аренду за 4,1 млн рублей, правда за какой период взимается сумма не сообщается.

Как рассказал севастопольский историк Степан Самошин, здание 1937 года постройки, но во время Отечественной войны здание сильно пострадало и было восстановлено.

«Во время войны здание сильно пострадало, осталась только коробка. После войны восстановлено, весь нынешний внешний вид — послевоенный. Не является объектом культурного наследия, но входит в предмет охраны исторического поселения «Севастополь» как ценный градоформирующий объект (ЦГФО). Что это значит? Что его нельзя сносить», — отметил Самошин.

Меж тем он также подчеркнул, что такой статус не залог сохранности. Например, здание старой школы-интерната в доме № 2 на улице Горпищенко, которое предполагалось реконструировать и использовать для Севастопольского кадетского корпуса Следственного комитета РФ, в ходе этой реконструкции снесли и построили заново.

«Что касается моего личного отношения, я считаю, что здание уже «укоренилось» в ландшафте исторической застройки Корабельной стороны. Выглядит гармонично и мне хотелось бы, чтобы оно вне зависимости от принадлежности и внутреннего наполнения, сохранило свой узнаваемый облик», — подытожил Самошин.

Напомним, на портале «Торги России» появилось объявление о начале торгов на покупку объекта культурного наследия «Охотничий домик князя Юсупова», расположенный в Балаклаве на Таврической набережной. Как сообщается в объявлении, дом общей площадью 274 м2 был конфискован у прежнего владельца. Начальная стоимость лота 33,5 млн рублей.

Дмитрий Островский