ВСУ в ночь на 30 апреля предприняли попытку массированной атаки Крыма ракетами ATACMS.

Об этом проинформировал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. По его данным, ПВО работало над Джанкоем и Симферополем.

Как ранее сообщали различные мониторинговые каналы, 28 апреля также ночью были зафиксированы ракетные атаки противника на подразделения ПВО на мысе Тарханкут.

Ракеты ATACMS были использованы с кассетными боевыми частями. Несколько недель до этого аэродром возле Джанкоя на севере полуострова стал мишенью для подобного удара в Крыму.

Целью нападения были также установки ПВО. Прогнозируется, что враг продолжит атаки на районы ПВО, особенно в контексте информационно-боевых действий со стороны Киева в преддверии Дня Победы и инаугурации Владимира Путина.