Реставрация «Штыка и паруса» завершена

Работы по реставрации обелиска «Городу-Герою Севастополю» на мысе Хрустальном завершены. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Мы завершили реставрацию «Штыка и паруса» одного из значимых и памятных обелисков наших. Привели полностью в порядок, сделали освещение, все барельефы приведены в порядок. Планируем перед праздником этот обелиск официально открыть», — отметил он.

Напомним, реставрация обелиска началась в этом году, она обошлась городу 731 млн рублей. За эти деньги подрядчики поменяли покрытие памятника, обустроили художественную подсветку и камеры наблюдения, восстановили террасу с пушками, рядом с которой установили лавочки и урны.

Тем не менее, севастопольский горхоз оставил без обжалования решение Арбитражного суда по признанию законным банкетного зала, закрывающего вид с мемориала