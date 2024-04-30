В Севастополе отец предстанет перед судом за жестокое обращение с дочерью

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию своей несовершеннолетней дочери, что сопровождалось жестоким обращением.

В ноябре прошлого года полиция уже изымала девочку из семьи и помещала в социальный приют. Однако, заскучав по дому, девочка возвратилась к отцу, который, к сожалению, не изменил свое отношение к ребенку. Полиция вновь вмешалась, когда стало ясно, что условия проживания дочери остались неудовлетворительными.

Полиция и МЧС приняли решение срочно забирать ребенка в приют. В ходе следствия выяснилось, что отец систематически применял физическое наказание, лишал еды и базовых жизненных условий, включая доступ к медицинской помощи и образованию. Более того, мужчина, который не работал и жил за счет средств, отправляемых братом, не принимал мер к трудоустройству, тем самым оставляя свою дочь в опасности.

Теперь, когда материалы дела переданы в суд, обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы.