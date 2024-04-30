Аксенов показал неразорвавшиеся украинские бомбы

Глава РК Сергей Аксенов опубликовал фото неразорвавшегося суббоеприпаса от ракеты ATACMS в селе Донском Симферопольского района.



«После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. При обнаружении данного боеприпаса – не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД», — предостерегает глава Крыма.

Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом.При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов, которые эффективно поражают цели типа грузовика, легкобронированные транспортные средства и радарные антенны. Радиус поражения живой силы 15 м.