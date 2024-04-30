В Севастополе за 10 лет откадастировали только 23% кадастровых кварталов

В Севастополе проведены комплексные кадастровые работы только в 23 % кадастровых кварталов города. Об этом сообщил директор ДИЗО Тимур Кулиев.

«Получается, мы только пятую часть работы по инвентаризации нашего имущественного и земельного фонда выполнили», — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, услышав доклад главы ДИЗО.

На 2025 год правительством Севастополя выделено 113 млн рублей, чтобы откадастрировать 47 кварталов. Губернатор поручил проработать вопрос ускорения этой работы. Отметим, что при сохранении нынешних темпов может понадобится до 30 лет на полное приведение в соответствие всех кадастровых кварталов.

Напомним, в Севастополе кадастровый инженер выдал техплан на «дом-призрак».